15 yıl boyunca birim yaparak 150 kovan alan Cuma Tat’ın barakasında çıkan yangın, kovanları küle çevirdi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Kızılcaoba Mahallesi Taşoluk mevkiinde arıcılık yapan 47 yaşındaki Cuma Tat, bahar aylarında arı koymak üzere 15 yıllık birikimi ile 150 adet kovan aldı.

Kovanlarını arı ile doldurmanın hayalini kuran Tat’ın dünyası, aldığı telefonla başına yıkıldı.

Cuma Tat’ın barakasında çıkan yangın, kovanları küle çevirdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü.

“KOVANLARI YAN YANA DİZDİKTEN SONRA ORTASINDA ATEŞ YAKILMIŞ”

15 yıllık birikiminin bir anda yok olmasının üzüntüsünü yaşayan Tat, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 15 seneden beri arıcılık yapıyorum. Birikimlerimle 150 adet kovan almıştım. Kovanlarım, çıtasında yemliğine kadar her şeyi tastamamdı. Tanesi yaklaşık 600 liraya mal olmuştu bana. İlkbaharla birlikte içine arı koymayı planlıyordum. Kovanlar için de burada bir yer yapmıştım. Akşam saatlerinde yangın çıkmış. Nedenini bilmiyoruz. Polis ve itfaiye ekipleri araştırıyor. Kovanları yan yana dizdikten sonra ortasında ateş yakılmış. Herhangi bir kimseden şüphelenmiyorum.

Kahramanmaraş’ta 150 kovan, yangında kül oldu VİDEO

“TÜM EMEKLERİM GİTTİ”

Şu an yaklaşık zararım 100 bin lira civarında. Çok emek verdim bu duruma ulaşmak için. Arıcılık zor bir meslek. Ama şu anda tüm emeklerim yandı gitti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililerden ve devletimizden yardım bekliyorum.”