Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki genç kız babasının tabancasıyla abisini öldürdü Kahramanmaraş'ta emniyet amirinin 16 yaşındaki kızı tartıştığı ağabeyini babasının beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

İHA

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Kızılcaoba Mahallesi'nde 16 yaşındaki E.T.T. ile 21 yaşındaki abisi Ruşen Sina T. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.T.T., emniyet amiri olan babasının beylik tabancasıyla ağabeyini vurdu.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ruşen Sina T., ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken E.T.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Hastanede can verdi

Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi otopsinin ardından toprağa verilirken kardeşi E.T.T. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)