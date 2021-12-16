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    Kahramanmaraş'ta 185 bin lirasını, telefon dolandırıcılarına kaptırdı

    Telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan şahıslara inanan 57 yaşındaki Y.A., 185 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldırdı.
    • DHA
    • 16.12.2021 - 15:02
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    Kahramanmaraş'ta 185 bin lirasını, telefon dolandırıcılarına kaptırdı

    Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Kelibişler Mahallesi'nde yaşayan Y.A.'yı önceki gün arayan kişi kendisini polis olarak tanıtan şahıslar aradı.

    Dolandırıcılar, hakkında suç dosyası olduğunu, dosyanın kaldırılması için elinde bulunan para ve altınlarını vermesi gerektiğini söyledi.

    Dolandırıcıya inanan Y.A., 139 bin lira ile 8 cumhuriyet altınını elden teslim etti.

    Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Y.A., jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

    ARAÇLARININ PLAKASI TESPİT EDİLDİ

    Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Y.A.'nın parayı teslim ettiği bölgedeki güvenlik kameralarından dolandırıcıların E.T. (35), İ.T. (18) ile E.Ç. (27) olduğunu ve kullandıkları aracın plakasını tespit etti.

    Plaka sorgusunda aracın Osmaniye'nin Kadirli ilçesine giriş yaptığı saptandı. Şüpheliler, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

    ALTIN VE PARALAR TESLİM EDİLDİ

    Şüphelilerle birlikte 140 bin lira ile 5 cumhuriyet altını ele geçirildi. Sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altın ve paralar da jandarma tarafından Y.A.ya teslim edildi.

    Kahramanmaraş ta 185 bin lirasını, telefon dolandırıcılarına kaptırdı #1

    Kahramanmaraş ta 185 bin lirasını, telefon dolandırıcılarına kaptırdı #2

    Kahramanmaraş ta 185 bin lirasını, telefon dolandırıcılarına kaptırdı #3

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