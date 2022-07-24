Kahramanmaraş'ta 2 asker, baraja uçan araçta can verdi

Kırklareli'nde askerlik yapan 2 arkadaş, otomobille ilerlerken Adatepe Barajı'na uçtu. Harekete geçen ekipler askerlerin cansız bedenlerine ulaştı.

Kırklareli 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yapan 29 yaşındaki astsubay Alihan Ördek ile 24 yaşındaki Burakcan Doğan, Kahramanmaraş'ta kaza geçirdi.

2 asker, 27 AIK 725 plakalı otomobil ile ilerlerken henüz belirlenemeyen nedenle Adatepe Barajı'na düştü.

Kazayı gören vatandaşlar, hemen olay yerine koşarken; 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinden de yardım istedi.

Bölgeye, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu dakikadan itibaren araçtakileri canlı çıkarmak için zamanla yarış başladı.

Araçtan çıkarılan ilk asker hayata döndürülemedi

Göle düşen araçtan ilk olarak Burakcan Doğan çıkarıldı. İlk müdahale yapılsa da çabalar talihsiz genci hayata döndürmeye yeterli olmadı.

2 saatlik arama sonucu cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma birimindeki dalgıçlar göle girerek Alihan Ördek'i aramaya başladı. Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından Ördek’in cansız bedenine de ulaşıldı.

Komşu oldukları öğrenildi

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Burakcan Doğan ile Alihan Ördek'in cenazeleri otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Doğan ve Ördek’in, Fındık Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve komşu oldukları öğrenildi.