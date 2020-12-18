Kahramanmaraş'ta 2 bin yıllık mezar taşını satmaya götürürken yakalandı

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mezar taşını Kayseri'ye satmaya götüren H.D., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D. isimli şüphelinin elinde bulunan iki bin yıllık tarihi eseri, satmak için Kayseri'ye götüreceği bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. H.D’nin içinde bulunduğu otomobil, Göksun ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesinde durduruldu.

ROMA DÖNEMİNE AİT MEZAR TAŞI ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 119 santim uzunluğunda ve 30 santim genişliğinde mezar taşı ele geçirildi.

H.D, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Ele geçirilen ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mezar taşı ise işlemlerin ardından müze müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta 2 bin yıllık mezar taşı ele geçirildi ViDEO