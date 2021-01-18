Kahramanmaraş'ta 2 gündür haber alınamayan adam, ölü bulundu

2 gündür yakınlarının haber alamadığı 74 yaşındaki adamın, yalnız yaşadığı evde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki 3 katlı binanın zemin katında yaşayan 74 yaşındaki Dursun Alkaya'dan, 2 gündür haber alınamıyordu.

Alkaya'nın yakınları, bugün öğle saatlerinde eve gitti.

CENAZESİYLE KARŞILAŞTILAR

Kapıyı açıp içeri giren yakınları, Alkaya'yı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dursun Alkaya'nın öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkaya'nın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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