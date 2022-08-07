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    Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce işlenen cinayet çözüldü

    Kahramanmaraş'ta 25 yıldır kayıp olan 1'i kadın 2 kişinin cinayete kurban gittiği anlaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 15:54
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    Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce işlenen cinayet çözüldü

    Kahramnanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 25 yıl önce haklarında kayıp başvuru yapılan 1'i kadın 2 kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceğini belirterek özel bir ekip kurdu.

    Özel ekip, 2 kişinin cinayete kurban gittiğini ve Dulkadiroğlu ilçesi Balcalı Mahallesi'ndeki tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğünü belirledi.

    Yaşlı kadın yer gösterdi

    İki kişinin ismi açıklanmazken, cinayet ile ilgili 1 kadın gözaltına alındı.
    DHA'nın haberine göre; şüpheli yaşlı kadın, savcı ve polisler eşliğinde tek katlı evde yer göstermesi yaptı.

    Polisin yardımı ile yürüyebilen kadın, daha sonra emniyete götürüldü. Şüpheli kadının gösterdiği yerde iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.

    Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce işlenen cinayet çözüldü VİDEO

    Kahramanmaraş ta 25 yıl önce işlenen cinayet çözüldü #1

    Kahramanmaraş ta 25 yıl önce işlenen cinayet çözüldü #2

    Kahramanmaraş ta 25 yıl önce işlenen cinayet çözüldü #3

    Kahramanmaraş ta 25 yıl önce işlenen cinayet çözüldü #4

    Kahramanmaraş ta 25 yıl önce işlenen cinayet çözüldü #5

    Kahramanmaraş ta 25 yıl önce işlenen cinayet çözüldü #6

    Kahramanmaraş ta 25 yıl önce işlenen cinayet çözüldü #7

    Kahramanmaraş ta 25 yıl önce işlenen cinayet çözüldü #8

    Kahramanmaraş ta 25 yıl önce işlenen cinayet çözüldü #9

    Kahramanmaraş ta 25 yıl önce işlenen cinayet çözüldü #10


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