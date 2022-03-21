Kahramanmaraş'ta 3 bıçak darbesiyle intihar eylemi gerçek dışı bulundu

Eşiyle tartışması sonucu kendini karın kısmından bıçakladığı iddia edilen genç kadının eylemi gerçekleştirmesi hayatın olağan akışına aykırı bulundu. Maktulün şüpheli eşine müebbet hapis talep edildi.

17 Kasım 2021 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş'ın Sakarya Mahallesi'nde yaşanan olay ile ilgili yeni detay ortaya çıktı.

Karın bölgesine aldığı 3 bıçak darbesiyle sokak ortasında kanlar içerisinde yatan Sevgi Gevşek (27), ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü.

'Kendimi bıçakladım' diyen Gevşek, daha sonra Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Burada karaciğer nakli yapılan Gevşek, geçtiğimiz 23 Kasım'da hayatını kaybetti. Olayda kullanıldığı düşünülen kesici alet ise olay yerinde bulunamadı.

"BAŞKA BİR KADINLA GÖRÜŞTÜM, EŞİM MESAJLARI GÖRDÜ"

Bir çocuk annesi Sevgi Gevşek'in ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan eşi Durdu Gevşek, başka bir kadınla görüştüğünü, eşinin bu mesajları gördüğünü ve bunun üzerine tartıştıklarını söyledi.

"ELİNDEKİ BIÇAĞI KARIN KISMINA SAPLADI"

Tartışmanın ardından Sevgi Gevşek'in mutfağa gittiğini belirten Gevşek, "Sevgi, çekmeceden eline bıçak aldı. 'Ne olur, yapma çocuk ağlıyor' dedim. Ancak Sevgi, 'Öldürürüm kendimi' şeklinde söylemlerde bulunarak, birkaç kez bıçağı kendisine saplamaya çalıştı. Daha sonra elindeki bıçağı karın kısmına sapladı" dedi.

"ÖLMEK İSTEMEDİĞİNİ, BIÇAKLANDIĞINI SÖYLEDİ"

Sevgi Gevşek'i yaralı halde bulan S.D.'nin de ifadesine başvuruldu. S.D. ifadesinde, elinde önce kan gördüğünü belirterek "İntihar edip, etmediğini sordum. Bana ölmek istemediğini söyledi. Kendisinin bıçaklandığını söyledi ve bir isimden bahsetti ama ismi anlayamadım" şeklinde konuştu.

BIÇAĞI TEMİZLEDİĞİ İDDİASINI YALANLADI

Olayın ardından Sevgi Gevşek'in ölümüne yol açan ve olay yerinde bulunamayan bıçağı yıkayarak temizlediği iddia edilen Durdu Gevşek'in babası İ.G. ise olayı duyunca önce eve sonra hastaneye gittiğini ve bıçağı yıkayarak temizlediği iddialarının doğru olmadığını söyledi.

EŞİNİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN MÜEBBET TALEBİ

Olay ile ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı, Durdu Gevşek'in 'eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle cezalandırılmasını istedi.

KENDİNİ BIÇAKLADIĞINI SÖYLEMESİ İSTENDİ

Savcı ayrıca Durdu Gevşek'in babası İ.G. ile Durdu'nun arkadaşı Ş.A.'nın 'suç delillerini yok etme' suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ş.A.'nın yaralı halde hastaneye kaldırılan Sevgi Gevşek'e, kendini bıçakladığını söylemesini istediği belirtildi.

"EYLEM HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRIDIR"

Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Sevgi Gevşek'in vücudunda 3 bıçak darbesinin tespit edildiği belirtilerek, "Yaralanmanın sayısı, niteliği ve şekli birlikte değerlendirildiğinde; müteveffanın kendisini karın kısmından 3 kez kesici delici aletle yaralayarak intihar etmeye çalıştığı şeklindeki eylemin hayatın olağan akışına aykırıdır" denildi.

"İNTİHA EDEN İNSAN KENDİNİ SOKAĞA ATAR MI?"

Kızlarının hayat dolu olduğunu ve asla intihar etmeyeceğini belirten anne Gül Nihal İşler ile baba Rüstem İşler "Bizim kızımım intihar etmez. İntihar eden bir insan, kendini sokağa atar mı? Bir insan intihar ederse, kendi kendini nasıl 3 kez bıçaklasın? Canımız 27 yaşında hayata gözlerini kapadı. Adalet yerini bulsun. Kızımı öldüren damadımız şu an cezaevinde. Ve cezasını çeksin, hiç içeriden çıkması" ifadelerini kullandı.