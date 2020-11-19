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    Kahramanmaraş'ta 4 çocuk, çaldıkları minibüsle kaza yaptı

    En küçüklerinin 11 yaşında olduğu çocuk şüpheliler, kaza sonrası yakalanırken; tedavileri ayakta yapıldı.
    • AA
    • 19.11.2020 - 07:48
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    Kahramanmaraş'ta 4 çocuk, çaldıkları minibüsle kaza yaptı

    Polis ekipleri, Kahramanmaraş'ın Hayrullah Mahallesi'nde özel bir şirkete ait 46 S 0133 plakalı midibüsün çalındığı bilgisini aldı.

    Midibüsün bulunması, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan güvenlik güçleri, aracı kırsal Kale Mahallesi yakınlarında durdurmak istedi.

    MİNİBÜSÜ DEVİRDİ

    Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin Gaziantep yolu Arsan kavşağında polis ekipleriyle karşılaştıkları esnada midibüs devrildi.

    Araçta sıkışan şüpheliler, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

    Kahramanmaraş ta 4 çocuk, çaldıkları minibüsle kaza yaptı #1

    YAŞLARI 18 BİLE DEĞİL

    Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri yapılan M.H. (17), F. A. (15), S.U. (11) ve E.D. (14) emniyete götürüldü.

    Kahramanmaraş ta 4 çocuk, çaldıkları minibüsle kaza yaptı #2

    Kahramanmaraş ta 4 çocuk, çaldıkları minibüsle kaza yaptı #3

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