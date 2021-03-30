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Kahramanmaraş'ta 4 gündür kayıp olarak aranan Rabia bulundu

Kahramanmaraş'ta 4 gündür kayıp olarak aranan Rabia bulundu

Kahramanmaraş'ta 4 gün önce markete gittiğini söyleyerek evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Rabia P., polis ekipleri tarafından bulundu.