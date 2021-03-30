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    Kahramanmaraş'ta 4 gündür kayıp olarak aranan Rabia bulundu

    Kahramanmaraş'ta 4 gün önce markete gittiğini söyleyerek evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Rabia P., polis ekipleri tarafından bulundu.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 23:47
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    Kahramanmaraş'ta 4 gündür kayıp olarak aranan Rabia bulundu

    Bursa'da 2 yıldır kaldığı Aile, Çalış ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden babası Mehmet P. tarafından alınarak Kahramanmaraş'a getirilen 16 yaşındaki Rabia P., cuma günü markette gittiğini söyleyerek evden ayrıldı.

    Aradan saatler geçmesine rağmen genç kız eve dönmeyince ailesi polisten yardım istedi. Çocuk Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

    POLİS, GENÇ KIZI PARKTA YÜRÜRKEN BULDU

    Dün öğle saatlerinde özellikle park ve bahçeler ile metruk binalarda aramalarını yoğunlaştıran ekipleri 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gören Rabia P., yürüyerek uzaklaşmak istedi.

    Ekipler, hemen genç kızın peşine düşerek yakaladı. Rabia P.’nin bu süre zarfında sokaklarda yattığı belirtildi.

    YURDA TESLİM EDİLDİ

    Rabia P., emniyetteki işlemlerinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurduna teslim edildi.

    Kahramanmaraş ta 4 gündür kayıp olarak aranan Rabia bulundu #1

    Kahramanmaraş ta 4 gündür kayıp olarak aranan Rabia bulundu #2

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