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- Kahramanmaraş'ta 4 şüpheli, silah kaçakçılığından gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta 4 şüpheli, silah kaçakçılığından gözaltına alındı
Kaçakçılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınmak üzere emniyete götürüldü.
- DHA
- 23.11.2020 - 17:09
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Barbaros, Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar mahallelerindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
TÜFEK VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kısa namlulu pompalı tüfek, 1 yarı otomatik av tüfeği, çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek fişeği ele geçirildi.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.