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    Kahramanmaraş'ta 4 şüpheli, silah kaçakçılığından gözaltına alındı

    Kaçakçılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınmak üzere emniyete götürüldü.
    • DHA
    • 23.11.2020 - 17:09
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    Kahramanmaraş'ta 4 şüpheli, silah kaçakçılığından gözaltına alındı

     

    Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda Barbaros, Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar mahallelerindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    TÜFEK VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kısa namlulu pompalı tüfek, 1 yarı otomatik av tüfeği, çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek fişeği ele geçirildi.

    İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Kahramanmaraş ta 4 şüpheli, silah kaçakçılığından gözaltına alındı #1

    Kahramanmaraş ta 4 şüpheli, silah kaçakçılığından gözaltına alındı #2

    Kahramanmaraş ta 4 şüpheli, silah kaçakçılığından gözaltına alındı #3

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