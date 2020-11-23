Kahramanmaraş'ta 4 şüpheli, silah kaçakçılığından gözaltına alındı

Kaçakçılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Barbaros, Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar mahallelerindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

TÜFEK VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kısa namlulu pompalı tüfek, 1 yarı otomatik av tüfeği, çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek fişeği ele geçirildi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.









