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    Kahramanmaraş’ta 422 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. H.Ö. ve Ö.Ç. isimli şahıslara ait evlerin bahçelerinde, 422 kök Hint keneviri ele geçirildi.
    • İHA
    • 01.07.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 13:01
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    Kahramanmaraş’ta 422 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Kahramanmaraş'ta yasa dışı kenevir üretimi yapan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Gelen bir ihbarı değerlendiren Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon için harekete geçti.

    Afşin ilçesine bağlı Topaktaş Mahallesi Sergen mezrasında, şüpheli olduğu belirlenen evlere baskın düzenlendi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    H.Ö. (68) ve Ö.Ç. (36) isimli şahısların evlerinin bahçesinde 422 kök Hint keneviri bulundu.

    Şüpheli şahıslar yakalanarak, gözaltına alındı.

    Kahramanmaraş’ta 422 kök Hint keneviri ele geçirildi #1

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