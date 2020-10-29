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- Kahramanmaraş'ta 5 erkek öğrenciyi istismar eden öğretmene 52 yıl hapis
Kahramanmaraş'ta 5 erkek öğrenciyi istismar eden öğretmene 52 yıl hapis
Görev yaptığı lisede 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sözleşmeli öğretmen, 52 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- DHA
- 29.10.2020 - 12:03
- Güncelleme : 29.10.2020 - 12:57
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki bir lisede yaşandığı öne sürülen cinsel istismar olayları, bir ailenin oğullarındaki davranış değişikliğini fark etmeleri üzerine ortaya çıktı.
Anne, oğlunun okulundaki ücretli öğretmen Orhan Y.'nin cinsel istismarına uğradığını öğrenince jandarmaya giderek, şikayetçi oldu.
4 AİLE DAHA ŞİKAYETÇİ OLUNCA DAVA AÇILDI
4 ailenin daha şikayetçi olmasıyla gözaltına alınan Orhan Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Orhan Y. hakkında, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.
SUSMA HAKKINI KULLANDI
Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında son sözü sorulan Orhan Y., susma hakkını kullanarak yanıt vermedi.
52 YIL 5 AY HAPİS CEZASI ALDI
Mahkeme heyeti, öğretmene 5 erkek çocuğu cinsel istismar suçundan toplam 52 yıl 5 ay hapis cezası verdi.