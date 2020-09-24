Kahramanmaraş'ta 5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

Polis tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan 16 bin 126 gümrük kaçağı cep telefonuna el konuldu.

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen cep telefonlarının IMEI numarası kopyalanarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışmayı derinleştiren ekipler, bir işyeri ile bu iş yerine ait bir depoyu tespit etti.

16 BİN 126 ADET KAÇAK TELEFON

Ekiplerin baskın yaptığı adreslerde yapılan aramada 16 bin 126 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON LİRA

Operasyonda F.A. (27) gözaltına alınırken, piyasa değeri 5 milyon lira olan kaçak telefonlarla birlikte IMEI numaralarının kopyalandığı 8 cihaz da ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam etiği bildirildi.