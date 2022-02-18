Kahramanmaraş'ta '50 lira' cinayetine indirimle hapis

50 liralık borç yüzünden çıkan kavgada Halil Küpeli'yi bıçaklayarak öldüren Mehmet Purtaş, haksız tahrik indirimi uygulanarak 17 yıl hapis cezası aldı.

Kahramanmaraş'ın İsmetpaşa Mahallesi'nde 5 Eylül 2021 yılında borç nedeniyle çıkan kavgada Mehmet Purtaş, Halil Küpeli'yi göğsünden bıçakladı.

Halil Küpeli hayatını kaybederken, Mehmet Purtaş tutuklandı.

Purtaş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

CİNAYETİN SEBEBİ '50 LİRA' ÇIKTI

Davanın bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Purtaş, kavganın 50 lira borç nedeniyle çıktığını söyledi.

"FAİZ GELDİ' DEYİP 300 LİRA İSTEDİ"

Halil Küpeli ile olaydan 1-2 ay önce tanıştığını söyleyen Purtaş, "Halil ile arkadaş ortamında oturup, alkol alıyorduk. Masrafları karşıladığım için 50 lira para verdi, aradan 1 ay geçince 50 lirayı benden tekrar istedi. Olay gecesi karşılaştık, benden 'Para faizlendi' diyerek 300 TL istedi. Bu nedenle aramızda tartışma oldu.

"SALDIRINCA KARŞILIK VERMEK ZORUNDA KALDIM"

Bana saldırınca hamle yapmak zorunda kaldım. Orada bir kebapçı vardı, bıçağı dışarıda unutmuş. Bıçağı arbede sırasında bir defa salladığımı hatırlıyorum. Arbede başladığında bıçak yere düştü, Halil de bana vurmaya devam ediyordu. Halil bıçağa yöneldi, bunun üzerine bıçağı yerden aldım ve Halil'in karnına sapladım." dedi.

'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİYLE 17 YIL CEZA VERİLDİ

Mahkeme savcısı, mütalaasında, Mehmet Purtaş'ın ömür boyu hapisle cezalandırılmasını ancak cinayetin haksız tahrik altında işlendiğini belirterek indirim talep etti. Mahkeme heyeti de sanık Mehmet Purtaş'ı 'kasten öldürme' suçundan önce ömür boyu hapse çarptırdı ardından cinayetin haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek cezayı 17 yıla düşürdü.