Kahramanmaraş'ta 500 bin liralık dolandırıcılık

Telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıttığı şahıstan tüm döviz ve altınlarını alan dolandırıcı, Şanlıurfa'da yakalanarak tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarçık ilçesine bağlı Ördekdede Mahallesi'nde yaşayan Ö.N. (65), dolandırıcıların tuzağına düştü.

Telefonda kendisini polis olarak tanıtan şahıs, mağduru 'İsminiz hırsızlık olayına karıştı. Elinizdeki paraların seri numaraları ile altınları karşılaştırmamız gerekiyor.' sözleriyle kandırdı.

500 bin liralık altın ve dövizlerini kaptırdı

Ö.N. ise bunun üzerine 485 bin lira değerindeki döviz ve altınları eve gelen kişiye teslim etti.

Polis harekete geçti

Ö.N., parayı verdikten sonra kendisini hiç kimse aramayınca dolandırıldığını anlayarak jandarmadan yardım istedi. Dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Dolandırıcı Şanlıurfa'da yakalandı

150 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelinin İ.T. (23) olduğunu ve Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşadığını belirledi. Harran'a giden JASAT dedektifleri, düzenledikleri operasyonda İ.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerinde yapılan aramada Ö.N.'nin döviz ve altınları bulunmazken, şüpheli sorgusunda suçunu itiraf etti. DHA'nın haberine göre jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., tutuklanarak cezaevine konuldu.