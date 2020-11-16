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    Kahramanmaraş'ta 6 çocuk annesi eşini vurdu

    Kıskançlık iddiasıyla eşiyle tartışan şüpheli, 28 yaşındaki 6 çocuk annesi eşini tabancayla vurdu. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 15:30
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 16:05
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    Kahramanmaraş'ta 6 çocuk annesi eşini vurdu

    Iğdır'da seyyar satıcılık yapan 32 yaşındaki Taner Ş., ailesiyle 2 gün önce Kahramanmaraş'taki akrabalarının yanına geldi.

    Sabah saatlerinde Taner Ş., kıskançlık nedeniyle 28 yaşındaki eşi Serpil Ş. ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Ş., yanındaki tabancayla eşine ateş edip kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    6 ÇOCUK ANNESİ, AĞIR YARALI

    Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan 6 çocuk annesi Serpil Ş., ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

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    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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    SALDIRGAN KOCA GÖZALTINDA

    Eşini yaraladıktan sonra kaçan Taner Ş. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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