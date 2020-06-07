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    Kahramanmaraş'ta, 6 yaşındaki çocuk terastan düştü

    Tek katlı evin terasından otomobilin üzerine düşen minik Hasan D., yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 07.06.2020 - 09:28
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    Kahramanmaraş'ta, 6 yaşındaki çocuk terastan düştü

    Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Hasan D., tek katlı evin terasında oyun oynarken dengesini kaybederek Mehmet Melenkiş'e ait olan park halindeki otomobilinin üzerine düştü.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Mini Hasan'ın sesini duyan ailesi ve yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hasan, Necip fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hasan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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