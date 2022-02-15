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    Kahramanmaraş'ta 8 aylık hamile kadın ölü bulundu

    Onikişubat ilçesinde yakınlarının hareketsiz yatarken bulduğu 8 aylık hamile kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
    • AA
    • 15.02.2022 - 16:05
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    Kahramanmaraş'ta 8 aylık hamile kadın ölü bulundu

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir binanın 7. katında yaşayan Cennet Müslim'in (23) evde hareketsiz yatarken bulan yakınları, ekiplere ihbarda bulundu.

    EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Müslim'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    8 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Yapılan incelemelerde ise genç kadının epilepsi hastası ve 8 aylık hamile olduğu belirlendi.

    Cenaze ise otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kahramanmaraş ta 8 aylık hamile kadın ölü bulundu #1

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