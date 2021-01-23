Baskın yapılan kıraathanede bulunan 5 kişi, jandarmaya yakalanmamak için aynı tuvalete saklandı.

Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkızılcık Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu belirledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ekipler kıraathaneye baskın yaptı.

TUVALETE SAKLANDILAR

Jandarma, baskında tuvaletten sesler geldiğini fark etti. Tuvaleti kontrol eden ekipler, içeride 5 kişiyle karşılaştı.

Kahramanmaraş'ta açık olan kıraathaneye baskın VİDEO

14 KİŞİYE 97 BİN TL CEZA

Ekipler, kıraathanede bulunan 14 kişinin her birine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 6 bin 938’er lira olmak üzere toplam da 97 bin 132 lira idari para cezası yazdı.

Kıraathanenin işletmecisi hakkında da adli işlem başlatıldı.