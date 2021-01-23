Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
237.255
-1.14%
EXEN Coin
18.91
6.29%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Kahramanmaraş'ta açık olan kıraathaneye baskın

    Baskın yapılan kıraathanede bulunan 5 kişi, jandarmaya yakalanmamak için aynı tuvalete saklandı.
    • İHA
    • 23.01.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 18:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta açık olan kıraathaneye baskın

    Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkızılcık Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu belirledi.

    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ekipler kıraathaneye baskın yaptı.

    TUVALETE SAKLANDILAR

    Jandarma, baskında tuvaletten sesler geldiğini fark etti. Tuvaleti kontrol eden ekipler, içeride 5 kişiyle karşılaştı.

    Kahramanmaraş'ta açık olan kıraathaneye baskın VİDEO

    14 KİŞİYE 97 BİN TL CEZA

    Ekipler, kıraathanede bulunan 14 kişinin her birine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 6 bin 938’er lira olmak üzere toplam da 97 bin 132 lira idari para cezası yazdı.

    Kıraathanenin işletmecisi hakkında da adli işlem başlatıldı.

    Kahramanmaraş ta açık olan kıraathaneye baskın #1

    Kahramanmaraş ta açık olan kıraathaneye baskın #2

    Kahramanmaraş ta açık olan kıraathaneye baskın #3

    Kahramanmaraş ta açık olan kıraathaneye baskın #4

    Kahramanmaraş ta açık olan kıraathaneye baskın #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir