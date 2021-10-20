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    Kahramanmaraş'ta ağaç altında bebek bulundu

    Ağaç altında bulunan ve 1 günlük olduğu tahmin edilen bebek, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 20.10.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 16:24
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    Kahramanmaraş'ta ağaç altında bebek bulundu

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'ndeki evine giden bir kadın, yol kenarında bebek sesi duydu

    Bebek sesinin ağaç altından geldiğini fark eden kadın, ağacın yanına doğru yöneldi.

    Battaniyeye sarılı bebeği gören kadın, vatandaşlardan yardım isteyerek durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

    KIZ BEBEK, HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekipleri, kız bebeği sağlık kontrolü için Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    BEBEĞİ BIRAKANLAR ARANIYOR

    Polis ekipleri, 1 günlük olduğu tahmin edilen bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.​​​​​​​

    Kahramanmaraş ta ağaç altında bebek bulundu #1

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