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Kahramanmaraş'ta ağaç altında bebek bulundu

Kahramanmaraş'ta ağaç altında bebek bulundu

Ağaç altında bulunan ve 1 günlük olduğu tahmin edilen bebek, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.