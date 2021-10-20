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- Kahramanmaraş'ta ağaç altında bebek bulundu
Kahramanmaraş'ta ağaç altında bebek bulundu
Ağaç altında bulunan ve 1 günlük olduğu tahmin edilen bebek, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 20.10.2021 - 16:15
- Güncelleme : 20.10.2021 - 16:24
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'ndeki evine giden bir kadın, yol kenarında bebek sesi duydu
Bebek sesinin ağaç altından geldiğini fark eden kadın, ağacın yanına doğru yöneldi.
Battaniyeye sarılı bebeği gören kadın, vatandaşlardan yardım isteyerek durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
KIZ BEBEK, HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri, kız bebeği sağlık kontrolü için Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
BEBEĞİ BIRAKANLAR ARANIYOR
Polis ekipleri, 1 günlük olduğu tahmin edilen bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.