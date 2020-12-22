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- Kahramanmaraş'ta alkollü şahıs kısıtlamayı ihlal etti
Kahramanmaraş'ta alkollü şahıs kısıtlamayı ihlal etti
Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir vatandaş aldığı alkol nedeniyle baygınlık geçirerek sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 22.12.2020 - 06:34
Kahramanmaraş'ın Trabzon Bulvarı Kıbrıs Meydanında meydana gelen olayda, bölgede denetim yapan polis ekipleri, sokakta bir vatandaşın yerde yattığını görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin aşırı alkollü olduğu tespit edildi.
900 LİRA CEZA KESİLDİ
Aldığı alkol nedeniyle yere düşüp bayılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kısıtlamayı ihlalden 900 lira cezai işlem uygulandı.