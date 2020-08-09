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    Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü kaldırımdaki yayayı ezdi

    Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 09.08.2020 - 06:57
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    Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü kaldırımdaki yayayı ezdi

    Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde yaşanan kazada, Ali K. (37) idaresindeki 46 AAR 969 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce refüje sonra da otobüs durağında bekleyen Seyyid Tolay'a (25) çarparak şarampole devrildi.

    SÜRÜCÜ, 2 YOLCU VE YARALANDI

    Sürücü ile otomobildeki Doğasu Altun (18), Mekselina Bülbül (22) ve Tolay yaralandı.

    Kahramanmaraş ta alkollü sürücü kaldırımdaki yayayı ezdi #1

    YAYA KURTARILAMADI

    112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tolay, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

    Kahramanmaraş ta alkollü sürücü kaldırımdaki yayayı ezdi #2

    Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Tedavisi süren sürücünün ise 0,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    Kahramanmaraş ta alkollü sürücü kaldırımdaki yayayı ezdi #3

    Kahramanmaraş ta alkollü sürücü kaldırımdaki yayayı ezdi #4

    Kahramanmaraş ta alkollü sürücü kaldırımdaki yayayı ezdi #5

    Kahramanmaraş ta alkollü sürücü kaldırımdaki yayayı ezdi #6

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