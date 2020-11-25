Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü, ölüme neden oldu

Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü, ölüme neden oldu

Bisiklet sürücüsüne çarparak hayatını kaybetmesine neden olan ve olay yerinden kaçan alkollü sürücü, yakalandı. Alkollü sürücüyü, otomobilinden düşen tampon parçası ele verdi.

Gece saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Arsan kavşağı yakınında devriye gezen polis, yolda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

Polisin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ölen kişinin Kail Kozan olduğunu ve elektrikli bisikletiyle giderken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

TAMPON SAYESİNDE YAKALANDI

Kaçan aracı ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaza yerinde Kozan'a çarpan araçtan düşen tampon parçası buldu.

Ekipler, tampon parçasının bir hafif ticari araca ait olduğunu belirledi. Kazanın olduğu yerdeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın plakasından sürücünün Yasin P. olduğunu tespit etti.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yasin P.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Hasarlı aracı ise iş yerinin yakınında bulundu.

Emniyete götürülen Yasin P.’nin babasına ait tamirhanede çalıştığı, 3 yıl önce de ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı.













