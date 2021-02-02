Onikişubat ilçesinde polis uygulamasına yakalanan alkollü sürücüler, ceza yememek için bahaneler öne sürdü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda polis ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında, denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde, sokağa çıkma nedeni sorulan sürücü, yakın mesafeden ailesini alıp evine döndüğünü öne sürünce, polisler ehliyetini almak ve alkol kontrolü yapmak istedi.

Polisin alkolmetreyi getirdiğini gören sürücü A.G. gaza basarak kaçmaya başladı.

"O BEN DEĞİLDİM"

Bir süre yaşanan kovalamaca sonrasında şüpheli, Maarif Mahallesi'ndeki ikametgahının bahçesinde yakalandı. Ehliyetini ve kimliğini ibraz etmeyen sürücü, "Sen beni durdurmadın. O, ben değildim, bensem ispat edin." dedi.

Polislerin görüntülerinin olduğunu söylemesi üzerine sürücü, "O sizin iddianız abi. İspat ederseniz olur. Ben size niye ehliyetimi vereyim? Alkolmetreyi üflemiyorum. Bana neden işlem yaparsanız yapın. Beni götürün, kan vereceğim. Bana kan ile teşhis yapsınlar. Siz beni altımda araba ile yakalamadınız." diyerek cezai işlem için evrak imzalamayı da reddetti.

Alkolmetreyi üflemediği için 2 yıl süreyle ehliyetine el konulan ve daha önce de alkolden işlem yapıldığı öğrenilen A.G'ye eylemleriyle ilgili 3 maddeden 5 bin 836 lira ceza kesildi.

Kahramanmaraş'ta alkollü sürücüler polise yakalandı İZLE

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEYİ REDDETTİ

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yakalanan sürücü E.G. de polislere direksiyonda kendisinin olmadığını ve aracı yanındaki arkadaşının kullandığını iddia etse de cezadan kurtulamadı.

E.G. de alkolmetreyi üflemeyi reddedince ilgili maddelerden 3 bin 850 lira cezai işlem yapıldı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Üngüt Mahallesi'nde durdurulan kamyonetin sürücüsünün de 0,62 promil alkollü olması dolayısıyla ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, 1339 lira da ceza yazıldı.