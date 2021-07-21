Kahramanmaraş'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ambulans şoförü öldü, 2'si sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ilçesinin İşbilir Kavşağı'nda, hasta taşıyan Ufuk Karataşlı yönetimindeki ambulans ile E.D. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 3'ü sağlık personeli 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AMBULANS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla en yakın hastanelere götürülen yaralılardan ambulans şoförü Ufuk Karataşlı doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

"ALLAH BENZER ACIYI YAŞATMASIN"

Kazanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan kazayla ilgili paylaşım yaptı. Koca, paylaşımda şöyle dedi:

"Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir ambulansımız hasta nakli sırasında kaza yaptı. Ağır yaralanan sürücümüz yetiştirildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2’si sağlık personeli, 5 kişinin tedavisi sürüyor. Allah benzer acı yaşatmasın."









