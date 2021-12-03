Euro
15.5429
0.22%
Dolar
13.7377
0.54%
Altın
784.09
0.64%
Borsa
1.91
1.61%
Bitcoin
781.500
0.80%
BTXN Coin
52.01
3.89%
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Kahramanmaraş'ta annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk, hayatını kaybetti

    Kahramanmaraş'ta aile sağlığı merkezine giden kadının evde bıraktığı 3 çocuğu, çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 18:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk, hayatını kaybetti

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi’nde yabancı uyruklu F.Z.E. (22) adlı kadın, T.Ş. (2), A.R Ş. (3) ve M. R.Ş. (5) isimli 3 çocuğunu evde bırakarak Aile Sağlık Merkezine gitti.

    EVDE YALNIZ OLAN 3 ÇOCUK ÇIKAN YANGINDA ZEHİRLENDİ

    Bir süre sonra evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 çocuk dumandan zehirlendi.

    ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 3 çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kahramanmaraş ta annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk, hayatını kaybetti #1

    Kahramanmaraş ta annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk, hayatını kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir