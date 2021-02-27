Apart ve stüdyo dairelere düzenlenen operasyonlarda kanunları ihlal eden şahıslara cezai işlem uygulandı.

Kahraman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, son 10 gün içerisinde pandemi tedbirleri kapsamında apartlara yönelik uygulama yapıldı.

Yapılan denetimlerde kimlik bildirme kanununa aykırı olarak faaliyet gösteren 2 aparta 10 bin 692 lira cezai işlem uygulandı.

8 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ayrıca stüdyo dairelerde Hıfzısıhha Kurul Kararlarına aykırı davranan 4 kişiye 3 bin 600 lira cezai işlem tatbik edildi. Yetkililer tarafından apart denetimi esnasında 1 adet ruhsatsız tüfek ve farklı suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı.

5 DAİREYE FUHUŞ BASKINI

Denetim yapılan 5 apart dairesinde fuhuş olduğunu tespit eden Ahlak polisleri bu apartlara da eş zamanlı operasyon yaptı. Suçüstü yakalanan 17 şahsa 53 bin 550 lira para cezası uygulanırken, adreslerin mühürlenmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, suçların önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta apartlara baskın