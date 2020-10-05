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    Kahramanmaraş'ta aranan şahıs maskesini yanlış takınca yakalandı

    Kahramanmaraş'ta denetim sırasında maske takmadığı için kendisine ceza kesmek amacıyla kimliğini isteyen polise direnen Hakan Ö.'nün, işlediği bir suç nedeniyle arandığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 05.10.2020 - 16:35
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    Kahramanmaraş'ta aranan şahıs maskesini yanlış takınca yakalandı

    Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Demokrasi Meydanı’nda denetim yaparken, maske takmayan Hakan Ö.'yü uyardı.

    KİMLİĞİNİ VERMEDİ

    Uyarıya rağmen Hakan Ö., maskesini takmayınca polisler kimliğini istedi. Hakan Ö., bu kez maskesini taktı ama kimliğini vermedi.

    Polisler, Hakan Ö.'ye kimliğini ibraz etmesi gerektiğini, aksi halde zor kullanmak zorunda kalacaklarını söyledi. Hakan Ö. ise, "Kimlik vermeyeceğim." diye bağırdı.

    Kahramanmaraş ta aranan şahıs maskesini yanlış takınca yakalandı #1

    "LÜTFEN BENİ RAHATSIZ ETME"

    Çevredeki esnafın da uyardığı Hakan Ö. polise, "Maskem ağzımda, esnafım ben. Lütfen beni rahatsız etme. Sigara içtim, atınca maskemi taktım. Neden ceza keseceksin?" dedi.

    Kahramanmaraş ta aranan şahıs maskesini yanlış takınca yakalandı #2

    "GÖZALTINA ALINDI"

    Hakan Ö., daha sonra polise kimliğini vermek zorunda kaldı. Kimlik kontrolünde işlediği bir suçtan dolayı arandığı ortaya çıkan Hakan Ö., gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Kahramanmaraş ta aranan şahıs maskesini yanlış takınca yakalandı #3

    Kahramanmaraş ta aranan şahıs maskesini yanlış takınca yakalandı #4

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