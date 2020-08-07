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    Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 2 ölü

    Onikişubat ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir baba, oğlu ve gelinini tüfekle öldürdü.
    • AA
    • 07.08.2020 - 05:55
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    Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 2 ölü

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesi'nde, baba Dursun M. (57), iddiaya göre, Antalya'da ikamet eden oğlu Adem M. (29) ile arazi anlaşmazlığı yüzünden telefonda tartıştı.

    Tartışma üzerine Adem M. eşiyle Antalya'dan yola çıkarak babasının evine geldi.

    Kahramanmaraş ta arazi kavgası: 2 ölü #1

    OĞLUNU VE GELİNİNİ ÖLDÜRDÜ

    Burada da devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Dursun M, tüfekle oğlu Adem ve gelini Meryem M'yi (30) öldürdü.

    İhbar üzerine mahalleye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekibi babayı da olayda kullandığı tüfekle gözaltına aldı. Olayın ardından sinir krizi geçiren aileye sağlık ekipleri müdahale etti.

    Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

    Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 2 ölü VİDEO


    Kahramanmaraş ta arazi kavgası: 2 ölü #2

    NEDEN ÖLDÜRDÜN SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI

    Daha sonra Jandarma ekiplerince baba Dursun M, polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasında, gazetecilerin, "Neden öldürdün?" sorusunu cevapsız bıraktı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

    Kahramanmaraş ta arazi kavgası: 2 ölü #3

    Kahramanmaraş ta arazi kavgası: 2 ölü #4


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