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    Kahramanmaraş'ta atı motosiklete bağladı: 4 bin 900 TL ceza

    Elektrikli motosikletin arkasına bağlayıp at götüren 2 kişiye, 4 bin 900 TL idari ceza uygulandı.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 16:21
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    Kahramanmaraş'ta atı motosiklete bağladı: 4 bin 900 TL ceza

    Kahramanmaraş'ta 28 yaşındaki Muhammet K., atını 24 yaşındaki Abdo H.'nin kullandığı elektrikli motosikletinin arkasına iple bağlayarak, birlikte yola çıktı.

    Düşük hızdaki elektrikli motosikletin arkasında bağlı atla ilerlediği anları cep telefonuyla kaydeden kişi, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    Tepki çeken görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Kahramanmaraş ta atı motosiklete bağladı: 4 bin 900 TL ceza #1

    TOPLAM 4 BİN 900 LİRA CEZA YAZILDI

    Ekipler kısa sürede Abdo H. ile Muhammet K.'ye ulaştı. İki kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bin 033'er TL'den, 2 bin 66 TL idari ceza, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Karayolları Kanunu kapsamında 2 bin 834 TL olmak üzere toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uyguladı.

    Kahramanmaraş ta atı motosiklete bağladı: 4 bin 900 TL ceza #2

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