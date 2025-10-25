Kahramanmaraş'ta aynı markete bir ayda üçüncü saldırı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde hizmet veren bir market son bir ayda üç kez saldırıya uğradı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, araçla marketin önüne gelerek tabancayla art arda ateş etti.

ATEŞ EDİP KAYDA ALDILAR

Şüpheliler, saldırı anını cep telefonuyla kaydedip olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Ekipler, saldırganların kimliklerinin tespiti için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ HEDEF OLDU

Saldırının hedefindeki marketin daha önce iki kez benzer olay yaşadığı öğrenildi.

İlk saldırı 23 Eylül’de gerçekleşti, iş yerinin önüne ses bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı madde atıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkinci saldırı ise 16 Ekim gecesi yaşandı, kimliği belirsiz kişiler uzun namlulu silahla markete ateş açtı.