Kahramanmaraş'ta bahçesine ebabil kuşu düştü

Bahçeye düşen ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta Fevzi Çalışkan'ın çocukları sahurda bahçeden gelen ses üzerine dışarı çıktıklarında bir kuşla karşılaştı.

Yanına gittikleri kuşunu uçmadığını fark eden çocuklar, kuşu alıp eve aldıklarında yaptıkları araştırmada bunun kuşun ebabil olduğunu öğrendiler.

Fevzi Çalışkan kuşu yetkililere teslim etmek istedi ancak bir yetkiliye ulaşamayınca küçük bir bidonun içerisine koyduğu kuşu yanına alarak Ulu Camii Meydanı'ndaki polislerden yardım istedi.

Çalışkan polislerle birlikte ebabil kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

"ÇOCUKLAR SOLUCAN VE ÇEKİRGEYLE BESLEDİ"

Fevzi Çalışkan, araştırdıklarında kuşun evde beslenecek bir tür olmadığını tespit ettiklerini, bunun üzerine teslim edebileceği bir yetkili aradığını söyledi.

Çalışkan, "Kuş bahçeye düşmüş, çocuklar buldu ve onlar baktı. Çocuklar solucanla, çekirgeyle, bahçede ne buldularsa onlarla beslediler. Çocuklar araştırdıklarını kuşun ebabil olduğunu söylediler ama araştırdık, bakacak, teslim edecek bir yer bulamadık. Doğa korumaya, belediyeye ulaşamadık. Yani yetkili bir insana ulaşamadık. Daha sonra veterinere götürmek için dışarı çıktığımda buradaki polis arkadaşlara sordum. Onlar da yardımcı olacaklarını söylediler ve birlikte doğa korumaya götüreceğiz. Çünkü çocukların bu kuşa bakabileceğini zannetmiyorum" diye konuştu.

UÇARKEN UYUYOR

Öte yandan uzmanlar ebabilin üreme dışında yere inmediğini, hatta uçarken uyuduklarını söylediler.

Çalışkan'ın bahçesine düşen ebabilin de uçarken uyuduğu sırada ağaca çarparak düşmüş olabileceği değerlendiriliyor





















