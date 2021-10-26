Kahramanmaraş'ta banka müdürü, kadın çalışanın alnına silah dayadı

Müşteri hizmetleri uzmanı olarak çalıştığı banka şubesinde, müdürünün başına silah dayadığı kadın tehdit aldığı öne sürerek, kayıtları mahkemeye sundu. Mahkeme ses kayıtlarının çözülmesini istedi.

Kahramanmaraş'taki özel bir banka şubesinin müdürü Turabi K. (49), güvenlik görevlisinin silahını alıp, Melis B.'nin (33) başına dayadı.

22 Temmuz'da meydana gelen olay, bankanın güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

O tarihte büyük bir korku yaşayan müşteri hizmetleri uzmanı Melis B., Turabi K.'den şikayetçi oldu.

Banka da Turabi K.’nin işine son verdi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

'Silahla tehdit' suçundan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Turabi K.'nin yargılanmasına, dün Kahramanmaraş 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Davanın ikinci duruşmasına avukatlar katıldı.

Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle duruşmaya katılmayan Melis B.'nin, yaşadığı şehirde mahkeme tarafından alınan ifadesi dosyaya konuldu.

“GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN SİLAHI ALARAK BAŞIMA DAYADI”

Melis B., olay günü para koymak için kasa dairesine gittiğini, ardından eski şube müdürü Turabi K.'nin küfürler ederek aşağı indiğini söyledi.

Melis B., “Başka bir arkadaşımız için 'Vursam ne güzel olur' dedi, ben de 'Allah korusun' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisinden silahı alarak başıma dayadı 'Vurayım mı seni, vurayım mı seni?' dedi. Ben kafamı çevirdim, daha sonra beni odasına çağırdı, 'Bu olay aramızda kalsın, biz kendi aramızda şakalaşırız, kimseye söylemek yok' dedi.” diye konuştu.

“ÖLMEYE, ÖLDÜRMEYE GELİYORUM”

Bankanın idari izin vermesi üzerine İstanbul'a gittiğini ifade eden Melis B., olaydan sonra bankadan ilişiği kesilen Turabi K.'nin kendisini telefonla sürekli arayarak tehdit ettiğini öne sürdü.

Melis B., şöyle devam etti:

“Ben İstanbul'dayken sanık beni defalarca aradı, her açtığımda tehdit ediyordu. En son aradığında kardeşimle telefonla görüştü. Bu görüşmede 'Ölmeye öldürmeye geliyorum. Melis'i öldüreceğim' diye tehditlerde bulundu. Tehditlerini ispatlamak için sesi kaydettik ve mahkeme dosyasına sunduk. Bu tarihten sonra tehdide dair şikayetçi olduk ve telefon aramaları kesildi. Öncesinde de sanıkla aramızda husumet vardı. Bana küfretmişti, kalem fırlatmıştı.”





“SİLAH DOĞRULTUP, 'VURAYIM ŞEHİT OLSUN' DEDİ”

Aynı bankada müşteri hizmetlerinde çalışan Can B. de tanık sıfatıyla verdiği ifadede, olayı görmediğini ancak Turabi K.'nin kendisine de silah doğrulttuğunu söyleyerek “Ben olayı bizzat görmedim ancak olaydan hemen önce aşağıya inerken sanık güvenlik görevlisine 'Ver şu silahı' dedi. Güvenlik görevlisi vermedi ancak sanık zorlama ile onun elinden aldı ve bana doğrultarak 'Merkez şubede korona vardı. Bir tane de şunu vurayım şehit olsun' dedi. Bu sırada ben refleks olarak başımı yana eğdiğimi hatırlıyorum. Sonra silahı güvenlik görevlisine geri verdi ve aşağıya doğru gittiler.” dedi.

SES KAYDI ÇÖZÜLECEK

Mahkeme heyeti, Melis B.'nin avukatı aracılığıyla dosyaya sunduğu ve Turabi K.'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü ses kaydının çözülmesine karar verip, duruşmayı erteledi.