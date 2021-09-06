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    Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

    İki kişi arasında çıkan kavgada 30 yaşındaki genç, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Katil zanlısının yakalanmamak için kıyafetini değiştirdiği belirlendi.
    • DHA
    • 06.09.2021 - 07:37
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    Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

    Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde Halil Küpeli (30) ile Mehmet P. (23) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma kavgaya dönüştü ve Mehmet P., Halil Küpeli'yi bıçaklayarak kaçtı.

    KURTARILAMADI

    Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Küpeli, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

    Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Halil Küpeli, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kahramanmaraş ta bıçaklı kavga: 1 ölü #1

    ASAYİŞ EKİPLERİ, ÇOK GEÇMEDEN YAKALADI

    Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Çalışmalar sonunda Mehmet P., hal kavşağında yakalanarak gözaltına alındı.

    Kahramanmaraş ta bıçaklı kavga: 1 ölü #2

    YAKALANMAMAK İÇİN KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRDİ

    Katil zanlısının yakalanmamak için olayın ardından kıyafetini değiştirdiği belirlendi.

    Öte yandan suç aleti bıçak ise olay yerinin bir alt sokağında bulundu.

    Kahramanmaraş ta bıçaklı kavga: 1 ölü #3(Halil Küpeli)

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