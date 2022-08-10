Kahramanmaraş’ta bir aile cinnete kurban gitti

Kahramanmaraş’ta bir aile cinnete kurban gitti

Evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar veren 22 yaşındaki genç, yanına gelen anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla kendi canına da kıydı.

Kahramanmaraş’ın Önsen Mahallesi'ndeki evlerinin çatısına saat 19.30 sıralarında çıkan 22 yaşındaki Burak Özyürek, maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar vermeye başladı.

Burak Özyürek, çatıya çıkan polis memuru baba Mehmet Özyürek, anne Hacer Özyürek ile infaz koruma memuru ağabeyi Furkan Özyürek ve 10 yaşındaki kardeşi Talha Özyürek’e yanında bulunan tabanca ile ateş açtı.

Anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vuran Burak Özyürek, daha sonra aynı silahı kendi kafasına dayadı.

Komşuları kanlı manzarayı gördü

Özyürek Ailesi'nin evinden gelen silah seslerini duyan komşuları, eve geldiklerinde kanlı manzarayla karşılaştı.

Burak Özyürek, babası, annesi ve ağabeyi çatıda, minik Talha’yı ise merdivenlerde kanlar içinde yatarken bulan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ailedeki 5 kişi de öldü

Sağlık ekipleri incelemesinde, baba hariç diğerlerinin öldüğünü belirledi.

Ağır yaralı olan baba ise götürüldüğü özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(Baba Mehmet Özyürek)

Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 4 kişinin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA’nın haberine göre olayı duyup eve gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Ölümlerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Burak Özyürek)

(Furkan Özyürek)