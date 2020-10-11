Kahramanmaraş'ta bir araç şarampole yuvarlandı

Kahramanmaraş'ta bir araç şarampole yuvarlandı

Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Kozludere Edikli mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir araç şarampole yuvarlandı.

Taklalar attıktan sonra bir ağaca çarparak yan yatıp duran araç içindeki M.B., S.B. ve M.A.B. isimli şahıslar araç içinde sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye kurtarma ekipleri geldi.

Vatandaşların da yardımıyla kurtarma ekiplerinin 40 dakikalık çalışma ile araç içinde sıkışanları kurtardı.

İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile kaldırıldıkları Necip fazıl şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



