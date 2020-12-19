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    Kahramanmaraş'ta bir genç, abisinin aracını kurşunladıktan sonra intihara kalkıştı

    Kahramanmaraş’ta bir genç, elindeki tüfekle önce abisinin otomobili kurşunladıktan sonra tüfeği kendisine doğrulttu. Şahsı olay yerine gelen polis ekipleri ikna etti.
    • İHA
    • 19.12.2020 - 01:30
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    Kahramanmaraş'ta bir genç, abisinin aracını kurşunladıktan sonra intihara kalkıştı

    Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen nedenle abisiyle tartışan A.B, uzan namlulu silahla önce abisinin otomobiline kurşun yağdırdı.

    KENDİNİ DE VURMAK İSTEDİ

    Saldırı sonrası otomobilde maddi hasar oluşurken daha sonra elindeki tüfekle kendisin vurmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna ederken elindeki tüfeği ile birlikte ele geçirildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kahramanmaraş ta bir genç, abisinin aracını kurşunladıktan sonra intihara kalkıştı #1

    Kahramanmaraş ta bir genç, abisinin aracını kurşunladıktan sonra intihara kalkıştı #2

    Kahramanmaraş ta bir genç, abisinin aracını kurşunladıktan sonra intihara kalkıştı #3

    Kahramanmaraş ta bir genç, abisinin aracını kurşunladıktan sonra intihara kalkıştı #4

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