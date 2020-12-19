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Kahramanmaraş'ta bir genç, abisinin aracını kurşunladıktan sonra intihara kalkıştı

Kahramanmaraş'ta bir genç, abisinin aracını kurşunladıktan sonra intihara kalkıştı

Kahramanmaraş’ta bir genç, elindeki tüfekle önce abisinin otomobili kurşunladıktan sonra tüfeği kendisine doğrulttu. Şahsı olay yerine gelen polis ekipleri ikna etti.