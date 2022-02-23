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Kahramanmaraş'ta bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Kahramanmaraş'ta bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Katil koca, jandarma ve polis ekiplerinin iş birliğiyle yakalandı.