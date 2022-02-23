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    Kahramanmaraş'ta bir kadın kocası tarafından öldürüldü

    Bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Katil koca, jandarma ve polis ekiplerinin iş birliğiyle yakalandı.
    • AA
    • 23.02.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 17:27
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    Kahramanmaraş'ta bir kadın kocası tarafından öldürüldü

    Hakkında uzaklaştırma kararı verilen B.D. (58), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Bağdınısağır Mahallesi'nde yaşayan Hatice D.'nin yanına gitti.

    Eve girmek isteyen B.D. ile Hatice D. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine zanlı, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşine ateş açtı.

    HEMEN CAN VERDİ

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Hatice D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Hatice D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kahramanmaraş ta bir kadın kocası tarafından öldürüldü #1

    YAKALANDI

    Olay yerinden kaçan B.D., jandarma ve polis ekiplerinin iş birliğiyle Aksu Köprüsü yakınlarında yakalandı.

    B.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Kahramanmaraş ta bir kadın kocası tarafından öldürüldü #2

    Kahramanmaraş ta bir kadın kocası tarafından öldürüldü #3


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