Bir kadının sokakta tartıştığı kişi tarafından darbedildiği anlar kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Trabzon Bulvarı'nda bulunan otelin önünde, bir kadın ve erkek arasında tartışma çıktı.

KADINA ŞİDDE TUYGULADI

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, erkek tarafından darbedildi. Çevredeki vatandaşlar araya girmek istese de başına darbe alan kadın baygınlık geçirdi. Daha sonra ise kamyonete bindirilen kadın bölgeden uzaklaştırıldı.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta bir kadın sokakta darbedildi ViDEO