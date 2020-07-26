Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Kahramanmaraş'ta bir kadın sokakta darbedildi

    Bir kadının sokakta tartıştığı kişi tarafından darbedildiği anlar kameralara yansıdı.
    • AA
    • 26.07.2020 - 12:36
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 12:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta bir kadın sokakta darbedildi

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Trabzon Bulvarı'nda bulunan otelin önünde, bir kadın ve erkek arasında tartışma çıktı.

    KADINA ŞİDDE TUYGULADI

    Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, erkek tarafından darbedildi. Çevredeki vatandaşlar araya girmek istese de başına darbe alan kadın baygınlık geçirdi. Daha sonra ise kamyonete bindirilen kadın bölgeden uzaklaştırıldı.

    Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Kahramanmaraş'ta bir kadın sokakta darbedildi ViDEO

    Kahramanmaraş'ta bir kadın sokakta darbedildi #1

    Görüş Bildir