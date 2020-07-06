Kahramanmaraş'ta bir kişi aracında silahla vuruldu

Elbistan ilçesine bağlı Gümüşdöven Mahallesi’nde eşi ve çocuğunun da bulunduğu araçta silahlı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Ekinözü ilçesine bağlı Nergele Mahallesi’nde piknik yaptıktan sonra eşi ve 1 yaşındaki çocuğu ile birlikte ikamet ettiği Gümüşdöven Mahallesi’ne dönen Hüseyin Eren’in (24) kullandığı otomobilin önü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.

Eren, şüpheli ya da şüphelilerin kullandığı silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralandı.

Olayı yara almadan atlatan eşinin haber vermesi ile bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.





TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eren, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eren’in cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

Jandarma ekipleri, susturucu kullanılarak işlendiği iddia edilen cinayetin fail ya da faillerini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.



