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    Kahramanmaraş'ta bir Kuran kursunda çocuğa şiddet görüntülendi

    Elbistan'da Bedriefendi Kuran kursunda bir çocuğa şiddet anları dışarıdan bir vatandaşın çektiği görüntülerle ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 02:05
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 02:05
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    Kahramanmaraş'ta bir Kuran kursunda çocuğa şiddet görüntülendi

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan Bedriefendi Kuran kursunda şiddet görüntüleri ortaya çıktı.

    Bir vatandaşın dışarıdan çektiği görüntülerde küçük çocuğun şiddet gördüğü anlar kameraya yansıdı.

    ALİ ERBAŞ TALİMAT VERDİ

    Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuyla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdiğini bildirerek ''Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım.'' açıklamasını yaptı.

    Kahramanmaraş'ta bir Kuran kursunda çocuğa şiddet görüntülendi VİDEO

     

    Kahramanmaraş ta bir Kuran kursunda çocuğa şiddet görüntülendi #1

    Kahramanmaraş ta bir Kuran kursunda çocuğa şiddet görüntülendi #2

    Kahramanmaraş ta bir Kuran kursunda çocuğa şiddet görüntülendi #3

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