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    Kahramanmaraş'ta borçlusunun çantasını gasbetti

    Kendisine olan borcunu ödemeyen adamın çantasını gasbeden kadının o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.01.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 13:11
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    Kahramanmaraş'ta borçlusunun çantasını gasbetti

    Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçes borçlu olduğu kadınla sokakta karşılaşan bir adam tartışmaya başladı.

    Tartışma sonrası borcunu isteyen kadın, adamın elindeki çantayı almak istedi.

    O sırada çevredeki vatandaşlar ise adamın, kadının çantasını gasp ettiği düşüncesiyle müdahale etmeye başladı.

    ÇANTASINI KAPTIRDI

    Boğuşmanın ardından kadına, parasını yarın vereceğini ve çantasının kendisine ait olduğunu söyleyen adam elindeki çantayı kadına kaptırdı.

    Yaşananlar ise cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

     

     

    Kahramanmaraş ta borçlusunun çantasını gasbetti #1

    Kahramanmaraş ta borçlusunun çantasını gasbetti #2

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