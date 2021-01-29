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- Kahramanmaraş'ta borçlusunun çantasını gasbetti
Kahramanmaraş'ta borçlusunun çantasını gasbetti
Kendisine olan borcunu ödemeyen adamın çantasını gasbeden kadının o anları kameraya yansıdı.
- İHA
- 29.01.2021 - 12:04
- Güncelleme : 29.01.2021 - 13:11
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçes borçlu olduğu kadınla sokakta karşılaşan bir adam tartışmaya başladı.
Tartışma sonrası borcunu isteyen kadın, adamın elindeki çantayı almak istedi.
O sırada çevredeki vatandaşlar ise adamın, kadının çantasını gasp ettiği düşüncesiyle müdahale etmeye başladı.
ÇANTASINI KAPTIRDI
Boğuşmanın ardından kadına, parasını yarın vereceğini ve çantasının kendisine ait olduğunu söyleyen adam elindeki çantayı kadına kaptırdı.
Yaşananlar ise cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.