Kahramanmaraş'ta canlı yayında kaza yaptılar

Hafif ticari aracın, otomobille çarpışması sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza ise hayatını kaybeden kadının sosyal medyadan canlı yayına girmesinden 6 saniye sonra yaşandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, piknik yapmak için Sevdilli Mahallesi'ne giden Murat Kıvrak'ın kullandığı 46 VE 385 plakalı hafif ticari araç, ara yoldan çıkmak isteyen Hüseyin Kabak yönetimindeki AT019AB plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen hafif ticari araç, ağaca çarptıktan sonra devrildi.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Zeliha Kıvrak (42) ile 18 yaşındaki oğlu Emre Kıvrak yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan anne Kıvrak, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılabildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Zeliha Kıvrak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta canlı yayına girdikten 6 saniye sonra kaza

KAZA ANINDA CANLI YAYINDAYDI

Anne Kıvrak’ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu. Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden kadının ise kaza anından 6 saniye önce sosyal medyadan canlı yayına girdiği öğrenildi.