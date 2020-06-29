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    Kahramanmaraş'ta cinnet geçirdi komşularına saldırdı.

    Afşin ilçesinde cinnet geçiren matematik öğretmeni, 40 yıllık komşularına satırla saldırdı.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 23:05
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    Kahramanmaraş'ta cinnet geçirdi komşularına saldırdı. #1

    Afşin ilçesi Gedik Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gören ve ilaç kullanan matematik öğretmeni K.B., henüz bilinmeyen bir nedenle karşı komşuları Necati Kaya ve eşi Hakime Kaya'ya elindeki satırla saldırdı.

    Komşuların sesler üzerine olay yerine gelmesiyle çifti bırakan K.B., elindeki satırla emniyet güçlerine teslim oldu.

    Satır darbeleriyle yaralanan çift ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakime Kaya, Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesine sevk edildi.

    Kahramanmaraş'ta cinnet geçirdi komşularına saldırdı. #2

    2 YIL ÖNCE İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

    Halen matematik öğretmenliği yapan K.B.'nin 2 yıl önce ismini değiştirdiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kahramanmaraş'ta cinnet geçirdi komşularına saldırdı. #3

    Kahramanmaraş'ta cinnet geçirdi komşularına saldırdı. #4

    Kahramanmaraş'ta cinnet geçirdi komşularına saldırdı. #5

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