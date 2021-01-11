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    Kahramanmaraş'ta cinnet getiren kadın kocasını vurdu

    Sokak ortasında tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurulan yaralı adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 11.01.2021 - 18:44
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    Kahramanmaraş'ta cinnet getiren kadın kocasını vurdu

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde, son zamanlarda ailevi problem yaşayan N.Ç. ile kocası A.Ç. arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren N.Ç., silahla eşine mermi yağdırdı.

    YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

    Aldığı kurşunlarla yere yığılan A.Ç., özel bir araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, yapılan araştırmada kadının kocasına 10- 11 mermi sıktığı öğrenildi.

    Kahramanmaraş'ta cinnet getiren kadın kocasını vurdu

    "ÖNCE VURDU, SONRA POLİSİ ARADI"

    Olayın görgü tanığı Halil İbrahim Korkmaz, “Elindeki çuvalı yere bıraktı ve arabanın içindeki tabancayla eşine ateş açtı. Sonra polisleri arayıp eşini vurduğunu söyledi. Daha sonra yaralıyı hastaneye kaldırdılar.” dedi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kahramanmaraş ta cinnet getiren kadın kocasını vurdu #1

    Kahramanmaraş ta cinnet getiren kadın kocasını vurdu #2

    Kahramanmaraş ta cinnet getiren kadın kocasını vurdu #3

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