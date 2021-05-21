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    Kahramanmaraş'ta çöp evden 7 kamyon atık çıkarıldı

    Komşuların şikayeti üzerine mahalleye giden temizlik işleri, atık biriktirilen evde üç gün boyunca süren çalışma sonucu 7 kamyon çöp çıkardı.
    • AA
    • 21.05.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 17:30
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    Kahramanmaraş'ta çöp evden 7 kamyon atık çıkarıldı

    Kahramanmaraş'ın Kızılcaoba Mahallesi Yüce Sokak sakinleri, Elbistan Belediyesine, "çöp ev" haline dönüşen müstakil bir yapıdan kötü kokuların geldiğini bildirdi.

    Şikayet üzerine mahalleye giden Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atan ve vatandaşlara rahatsızlık veren ev ile çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

    ÜÇ GÜN SÜRDÜ

    Üç gün boyunca ev ve çevresinden tonlarca çöp çıkaran ekipler, daha sonra hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon yaptı.

    Kahramanmaraş'ta çöp evden 7 kamyon atık çıkarıldı VİDEO

    20 TONA YAKIN ATIK ÇIKTI

    Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sami Doğan, evden 7 kamyon çöp çıkardıklarını belirterek, "Burada oturan şahsın Suriye uyruklu, 60 yaşlarında, yalnız yaşayan bir kadın olduğunu öğrendik. Bu olay geçen yıl da tekrar etmiş, önlem almaya çalışıyoruz. Evde aklımıza gelebilecek her türlü evsel atık var. 20 tona yakın malzeme çıkarıldığını düşünüyoruz." dedi.

    Kahramanmaraş ta çöp evden 7 kamyon atık çıkarıldı #1

    DAHA ÖNCE 4 KEZ TEMİZLENDİ

    Mahalle sakinlerinden Şeref Yardımcı da evin daha önce de 4 kez temizlendiğini ancak her yerin yine çöp dolduğunu ifade etti.

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    Kahramanmaraş ta çöp evden 7 kamyon atık çıkarıldı #3

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