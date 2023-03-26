Kahramanmaraş'ta depremin 49'ncu gününde enkazdan bir kadının cansız bedeni çıkartıldı Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin 49'uncu gününde bir kadının cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.

İHA Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sahada enkaz çalışmaları devam ediyor. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesinde bulunan Gözde Sitesi'nde, ilk depremde yıkıldı. Yaşanan depremin 49’uncu gününde yıkılan enkazda çalışma yapan kepçe operatörü, molozların arasında bir cesedin olduğunu fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Henüz kimliği tespit edilemedi İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, enkaz alanını güvenlik şeridi ile kapattı. Yapılan çalışmalar sonrasında cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cansız bedeni, AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonrası enkazdan çıkartıldı.