- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için istediği ambulans gelmeyince saldırdı
Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için istediği ambulans gelmeyince saldırdı
- DHA
- 19.08.2021 - 13:00
- Güncelleme : 19.08.2021 - 13:14
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşayan İ.D. (29), 112'yi arayarak dişinin ağrıdığını belirtip, hastaneye gitmek için ambulans istedi.
Diş ağrısı için ambulans gönderilmediği cevabını alan İ.D., telefondaki görevliye hakaret ettikten sonra Narlı Mahallesi'ndeki 112 İstasyon binasına gitti.
Buradaki görevlilere de hakaret eden İ.D., daha sonra kaldırım taşıyla binanın camlarını kırdı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİKAYETÇİ OLDU
İ.D., daha sonra istasyon önündeki ambulansa ve sağlık çalışanlarının park halindeki 2 aracına da zarar verdi.
İ.D., ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık çalışanları da karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. İ.D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için istediği ambulans gelmeyince saldırdı ViDEO