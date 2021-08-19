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Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için istediği ambulans gelmeyince saldırdı

Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için istediği ambulans gelmeyince saldırdı

Dişi ağrıdığı için evine ambulans gönderilmeyen şahıs, 112 Acil istasyonuna giderek kaldırım taşıyla binaya, ambulansa ve park halindeki araçlara saldırdı. Şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı.