Euro
9.9767
0.62%
Dolar
8.5121
0.76%
Altın
490.34
0.96%
Borsa
1.441
-0.6%
Bitcoin
379.755
-1.39%
EXEN Coin
26.90
1.16%
29ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 29 C

    Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için istediği ambulans gelmeyince saldırdı

    Dişi ağrıdığı için evine ambulans gönderilmeyen şahıs, 112 Acil istasyonuna giderek kaldırım taşıyla binaya, ambulansa ve park halindeki araçlara saldırdı. Şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.08.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için istediği ambulans gelmeyince saldırdı

    Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşayan İ.D. (29), 112'yi arayarak dişinin ağrıdığını belirtip, hastaneye gitmek için ambulans istedi.

    Diş ağrısı için ambulans gönderilmediği cevabını alan İ.D., telefondaki görevliye hakaret ettikten sonra Narlı Mahallesi'ndeki 112 İstasyon binasına gitti.

    Buradaki görevlilere de hakaret eden İ.D., daha sonra kaldırım taşıyla binanın camlarını kırdı.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

    İ.D., daha sonra istasyon önündeki ambulansa ve sağlık çalışanlarının park halindeki 2 aracına da zarar verdi.

    İ.D., ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    Sağlık çalışanları da karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. İ.D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için istediği ambulans gelmeyince saldırdı ViDEO

    Kahramanmaraş ta diş ağrısı için istediği ambulans gelmeyince saldırdı #1

    Kahramanmaraş ta diş ağrısı için istediği ambulans gelmeyince saldırdı #2

    Kahramanmaraş ta diş ağrısı için istediği ambulans gelmeyince saldırdı #3

    Kahramanmaraş ta diş ağrısı için istediği ambulans gelmeyince saldırdı #4

    Kahramanmaraş ta diş ağrısı için istediği ambulans gelmeyince saldırdı #5

    Kahramanmaraş ta diş ağrısı için istediği ambulans gelmeyince saldırdı #6

    Kahramanmaraş ta diş ağrısı için istediği ambulans gelmeyince saldırdı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir