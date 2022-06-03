Kahramanmaraş’ta diyabet hastasının ölümü davasında doktorlar beraat etti

Diyabet hastalığı nedeniyle 2 parmağı kesilen kadının pansuman için gittiği özel hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan 6'sı doktor 7 kişinin beratine karar verildi.

Kahramanmaraş'ta diyabet hastası olan Hatice Timurkaan'ın (65) sol ayağının 2 parmağı, 29 Ekim 2018 tarihinde gittiği özel hastanede rahatsızlığına bağlı olarak kesildi.

Timurkaan, pansuman için 2 Kasım'da başka özel hastaneye gitti ve burada enfeksiyon tespit edilince yoğun bakıma alındı ancak 10 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Yakınları, Hatice Timurkaan'ın ölümünde doktorların ihmali olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Doktorlar hakkında dava açıldı

Soruşturma sonunda Hatice Timurkaan'ın ilk gittiği özel hastanede parmaklarını kesen ortopedi uzmanı Dr. Ali E. (66) ile hayatını kaybettiği hastanenin yönetim kurulu başkanı Hasan Arif S. (51), hastane başhekimi Dr. Yavuz Kemal Y. (53), anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Halil K. (43), ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Ramazan D. (49), dahiliye ve nefroloji uzmanı Dr. İsmail Y. (44) ile beyin ve sinir cerrahi uzmanı Dr. Servet Y. (44) hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

‘Şüphelilerin kusurları var’

Kahramanmaraş 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca hazırlanan raporda; Hatice Timurkaan öldüğü zaman yeniden canlandırma işlemi sırasında görevli doktorun hastanede olmamasının, tıp kurallarına göre hatalı olduğu ancak bu hatanın kişinin ölümüyle illiyetinin bulunmadığı belirtildi.

Yakınlarının talebi üzerine de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen raporda ise şüphelilerin kusurlarının bulunduğunun yer aldığı kaydedildi.

Karar duruşması

Davanın 5'inci celsesinde karar çıktı.

Sanıkların katılmadığı duruşmada, Hatice Timurkaan'ın kızı Cennet Taşdemir hazır bulundu.

Duruşmada Taşdemir, annesinin ölümünde ihmalin olduğunu ve sanıkların cezalandırılması gerektiğini belirterek, “Anneme zamanında ve gerekli tedaviler uygulanmış olsaydı annem şu anda hayatta olacaktı.” dedi.

Rapor okundu

Sanıkların avukatları da Hatice Timurkaan'ın ölümünde müvekkillerinin ihmali olmadığını belirtip beraat verilmesini istedi.

Mahkeme savcısı ise mütalaasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nın düzenlediği rapor üzerine Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp 3'üncü Üst Kurulu'ndan yeni rapor istendiği ve raporda "Söz konusu tarihte görev yerini terk eden nöbetçi hekimin yerine başka bir hekim görevlendirilmemiş olması nedeniyle üçüncü basamak yoğun bakım hizmeti yürüten davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğu, hastanın mevcut klinik durumu ve yeniden canlandırma işlemini yardımcı sağlık personeli tarafından da yapılabileceği dikkate alındığında söz konusu hatanın kişinin ölümü ile illiyet bağının bulunmadığı oy birliği ile mütalaa olunur.” denildiği öğrenildi.

Beraat ettiler

Savcı, sanıkların beraatine karar verilmesini talep etti.

DHA’nın haberine göre duruşma sonunda hakim, 6'sı doktor 7 kişinin üzerine atılı suç yönünden taksire dayalı kusurlarının bulunmaması nedeniyle beraatlerine karar verdi.